Эксперт рассказал, как правильно составить режим тренировок

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как правильно составить режим тренировок. Он подчеркнул необходимость трезво рассчитывать свои силы.

«Важно честно оценить, сколько ресурсов вы готовы вкладывать в тренировки с учётом повседневной жизни: работы, семьи, обучения и других обязательств. Такой подход позволяет подобрать адекватный объём и интенсивность нагрузок, которые впишутся в ваш график», — сказал он.

Эксперт добавил, что, подбирая нагрузку, необходимо прежде всего ориентироваться на собственные интересы, а не на тренды или советы знакомых. Внутреннее наслаждение от процесса — это то, что поможет не забросить тренировки в периоды спада мотивации.

