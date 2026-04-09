Врач рассказала, сколько яиц допустимо съедать за день

Врач рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», сколько яиц допустимо съедать за день. Это качественный источник белка, витаминов и микроэлементов. Однако при употреблении без ограничений в течение нескольких дней могут появиться тяжесть в желудке, нарушение стула и повышение холестерина у предрасположенных людей.

«Можно съесть два-три целых яйца, а при желании добавить еще одно-два яйца, используя только белки. Это позволит получить достаточное количество белка без избыточной нагрузки жирами. Современная диетология почти реабилитировала яйца в вопросах холестерина, но главная опасность кроется в количестве белка и специфике усвоения желтка», — сказала эксперт.

Она добавила, если съедать за день шесть-восемь яиц в дополнение к мясу и другим белковым блюдам, создаётся колоссальная нагрузка на почки. Здоровые почки, возможно, справятся, но при хронической почечной недостаточности или мочекаменной болезни это может спровоцировать обострение.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.