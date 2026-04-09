Терапевт объяснила, может ли кофеин вызывать зависимость

Терапевт Светлана Каневская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», может ли кофеин вызывать зависимость. При ежедневном высоком потреблении может развиться зависимость с типичным синдромом отмены (головная боль, сонливость, раздражительность) при резком прекращении в течение 12−24 часов пик симптомов может достигать двух суток.

«То есть при многодневном или многолетнем употреблении организм адаптируется, для субъективно того же эффекта часто нужна большая доза кофеина, но полная «утрата» действия не наступает. При этом часть негативных эффектов (например, тревога и нарушения сна) тоже частично нивелируется толерантностью, но не полностью, особенно у чувствительных пациентов», — сказала эксперт.

Если хочется снизить толерантность, иногда помогают «кофеин фри» дни один-два раза в неделю или временное снижение дозы, но делать это стоит постепенно, чтобы минимизировать симптомы отмены.

