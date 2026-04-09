Врач рассказал о пользе рыбы для мозга и сердца

Гастроэнтеролог рассказал о пользе рыбы для мозга и сердца. Эксперт подчеркнул, что она критически важна из-за витаминов D и группы B, а также полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК), которые снижают воспаление, поддерживают сердечно-сосудистую систему и мозг. Дефицит приводит к повышению триглицеридов, замедлению метаболизма, депрессии, сухости кожи, снижению иммунитета и риску сердечных заболеваний. Да, можно компенсировать: льняным маслом, орехами или добавками, но рыба — наиболее биодоступный источник.

«Речь о свежей, замороженной или приготовленной рыбе и морепродуктах (лосось, сардины, минтай, сельдь), богатых омега-3 и белком, в порциях два-три раза в неделю. Шпроты частично считаются как источник омега-3 из мелкой сельдевой рыбы, но из-за соли, жиров и возможных канцерогенов от копчения — только как редкая добавка, не как основа рациона», — сказал врач.

Рекомендуется регулярно употреблять жирную мелкую рыбу (сельдь, сардины, скумбрию атлантическую) — низкий риск накопления ртути, высокая польза. Избегать или ограничивать стоит употребление крупных хищников вроде акулы, тунца большеглазого, рыбы-меча из-за метилртути — нейротоксина, опасного для нервной системы, особенно беременным и детям.

