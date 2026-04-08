Благотворительный «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт 30 мая в 60 городах России

В этом году благотворительный и семейный спортивный праздник состоится 30 мая. Соревнования состоятся в 60 городах страны. Ожидается, что они станут одними из самых массовых не только в России, но и в мире и объединят свыше 140 тыс. участников.

На забег в Москве, который пройдёт на Васильевском спуске и в парке «Зарядье», уже можно зарегистрироваться. Мероприятие пройдёт при поддержке подписки «СберПрайм». Гостей праздника ожидают различные дистанции: детские забеги на 400, 600 и 800 метров, скандинавская ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км и полумарафон на 21,1 км. Также предусмотрен командный зачёт – на дистанции 4,2 км можно объединиться в группы от пяти до 10 человек. Участие в столице будет платным. Дополнительно участники смогут получить бесплатную гравировку медалей при наличии подписки «СберПрайм».

Регистрация в регионах откроется 8 апреля, а участие будет бесплатным. Предусмотрены забеги на 4,2 км и детский старт, а в некоторых городах – 10 и 21,1 км.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования от «СберПрайм Зелёного Марафона» поступят в благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее» на помощь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства. Чтобы внести вклад в данную инициативу и оставить пожертвование на платформе «СберВместе», необязательно участвовать в марафоне. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

В этом году у каждой дисциплины соревнований впервые появился партнёр. Забег на 4,2 км станет самым музыкальным – его поддержкит сервис «Звук». Пробежать 10 км можно будет с сервисом экспресс-доставки «Самокат». Полумарафон состоится при поддержке ГигаЧата. Партнёр детских дистанций – «СберKids», скандинавской ходьбы – «СберМобайл».

«СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт в 13-й раз. С 2012 года в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек. 30 мая гостей праздника ожидает не только соревновательная программа, но и семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами и различые активности.

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин поделился ожиданиями и рассказал об основных целях марафона: «Из года в год на «СберПрайм Зелёном Марафоне» мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своём темпе, у скандинавской ходьбы тоже свой темп, но все делают одно доброе дело. Это больше чем бег – это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым. Уверен, «Зелёный Марафон» станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране».