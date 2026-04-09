Эксперт объяснил, почему опасно использовать нейросеть в качестве психолога

Психолог Михаил Валуйский объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему опасно использовать нейросеть для психологических консультаций. Надо понимать, что ИИ — это инструмент, который может принести как вред, так и пользу.

«Одно могу сказать точно: делать психолога из искусственного интеллекта — огромная ошибка. ИИ заточен под то, чтобы угождать пользователю, что бы там ни накручивали в фильтрах. Если пользователь достаточно настойчиво будет рассуждать, что жизнь не имеет смысла, бот может согласиться с этим. И, наоборот, если пользователь будет говорить, что хочет жить, несмотря на всю тяжесть бытия, ИИ будет поддакивать», — сказал эксперт.

ИИ однозначно не может заменить психолога. Общение с реальным психотерапевтом, даже онлайн, отличается глубиной эмоционального контакта, эмпатией и анализом невербальных сигналов.

