Любительский забег в помощь животным пройдёт в Москве 12 апреля. Локация — Парк 50-летия Октября. Собранные средства будут направлены приютам и фондам спасения хвостиков.
В программе старты на 2,5 км, 5 км и 10 км. Участвовать могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Бежать можно с собакой.
Расписание
- 8:45-9:40 — выдача стартовых номеров
- 9:40 — разминка
- 9:50 — брифинг и общее фото
- 10:00 — старт 10 км
- 10:01 — старт 5 км
- 10:02 — старт 2,5 км
Также возможно онлайн-участие из любой точки страны. Лимитов на прохождение дистанций нет. Можно бежать/идти в комфортном для вас темпе. Награждение (вручение медали) сразу после завершения дистанции. Участникам онлайн-забега медали будут отправлены в течение 2,5 недель после старта.
