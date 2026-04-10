Весенний пробег пройдёт в Ленинградской области 12 апреля

Весенний пробег пройдёт в Ленинградской области 12 апреля. Место старта и финиша: город Гатчина, лесопарк «Орлова роща», перекрёсток ул. Крупской и ул. Рощинской.

Дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 15 км. Каждый финиширующий участник получает памятную медаль.

Расписание

  • с 9:30 — выдача стартовых конвертов;
  • 11:00 — старт 1 км мальчики/юноши/мужчины;
  • 11:15 — старт 1 км девочки/девушки/женщины;
  • 12:00 — старт 5 км, 10 км, 15 км;
  • 12:05 — награждение 1 км;
  • 13:00 — награждение 5 км;
  • 13:30 — награждение 10 км, 15 км.

