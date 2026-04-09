Уролог рассказал, как часто можно посещать баню мужчинам

Уролог АО «Медицина» Карен Мкртчян рассказал в беседе с «Чемпионатом», как часто можно посещать баню мужчинам. Особенно неблагоприятен не разовый эпизод, а повторяющийся перегрев, когда организм не успевает компенсировать температурное воздействие.

Универсальной полностью безопасной нормы здесь нет, но есть понятные практические ориентиры. Точно известно, что неблагоприятным выглядит режим регулярного интенсивного перегрева, например, сауна при 80-90°C по 15 минут более 5 раз в неделю в течение нескольких месяцев.

«Поэтому для мужчины, который планирует зачатие, самая осторожная и клинически правильная рекомендация — на два-три месяца вообще отказаться от бани и сауны или свести их к редким эпизодам. Если полностью отказаться не получается, я бы рекомендовал не делать это чаще одного раза в неделю, избегать экстремальных температур, не заходить в парную надолго — ориентироваться максимум на 5-10 минут за один заход, не устраивать несколько длинных заходов подряд и не доводить организм до выраженного перегрева», — сказал врач.

