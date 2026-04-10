Полумарафон «Гагаринский старт» пройдёт в Байконуре 12 апреля

Полумарафон «Гагаринский старт» пройдёт в Байконуре (Казахстан) 12 апреля. Трассы проложены по улицам города Байконур, где проезжают все космонавты к старту ракеты. Место старта и финиша: площадь В.И. Ленина. Байконур — город закрытого типа, для проезда на территорию нужно оформить разовый пропуск.

Любой участник сможет найти себе дистанцию по силам. В программе: семейный старт 650 м (доступно только для жителей г. Байконур), детский забег 650 м (доступно только для жителей г. Байконур), детский забег 1 км (доступно только для жителей г. Байконур), корпоративный забег 5*5 км (команда из пяти человек, с 14 лет), 5 км (возраст участников с 14 лет), 10 км (возраст участников с 18 лет), 21,1 км (возраст участников с 18 лет).

Лимиты на прохождение: 650 м – 10 минут; 1 км – 15 минут; 5 км – 1 час; 10 км – 1 час 30 минут; 21,1 км – 3 часа.

