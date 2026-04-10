Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, почему многие особенно сильно страдают от аллергии весной

Комментарии

Врач-аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему многие особенно сильно страдают от аллергии весной. По её словам, в короткий промежуток времени в воздухе резко возрастает концентрация пыльцы берёзы, ольхи, лещины и других распространённых пород, особенно в сухую ветреную погоду, когда она разносится на километры и дольше остаётся в воздухе.

«Для человека с чувствительной иммунной системой такая пыльца — не нейтральный фон, а раздражитель: иммунная система ошибочно воспринимает её как угрозу и запускает воспаление слизистой носа и глаз. Отсюда — водянистый насморк, зуд в носу и глазах, частое чихание, слезотечение, заложенность носа, иногда кашель и ощущение нехватки воздуха. Весной мы чаще бываем на улице, открываем окна дома и в машине, выезжаем в парки и за город, поэтому контакт с аллергеном становится практически непрерывным», — сказала эксперт.

Дополнительно после зимы слизистые нередко уже раздражены сухим воздухом и перенесёнными инфекциями, а городской воздух и выхлопные газы делают их более уязвимыми. На этом фоне реакция на пыльцу становится ярче, и один и тот же уровень аллергенов переносится тяжелее, чем мог бы в идеальных условиях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android