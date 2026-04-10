Стоматолог рассказала, могут ли брекеты испортить эмаль

Стоматолог Эмелин Шевчук рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», могут ли брекеты испортить эмаль. Она подчеркнула, что проблемы может создать неправильная гигиена.

«Вокруг замков и дуг брекетов скапливается налёт, поэтому требуется больше времени на гигиену и навыков. Риск деминерализации эмали (появления пятен на зубах) выше при лечении на брекетах именно из-за сложности гигиены. При недостаточном уходе вокруг замков могут появляться так называемые белые пятна», — сказала эксперт.

Во время ношения брекетов нельзя есть твёрдую пищу, жевать ириски и жевательные резинки во избежание поломок. Обязательно рекомендуется использовать для гигиены ирригатор, специальную V-образную щётку, зубные ёршики и нить.

