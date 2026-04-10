Диетолог дала советы, как сделать блины более полезными

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в разговоре с «Чемпионатом» дала советы, как сделать блины более полезными. Вместо белой пшеничной муки часть или всю порцию можно заменить на цельнозерновую, чтобы увеличить количество клетчатки и смягчить скачки сахара.

«Жарить лучше на умеренном количестве растительного масла (оливковое, рапсовое; кокосовое — с осторожностью при повышенном холестерине), а в тесто добавить семена льна или чиа — это дополнительно увеличит содержание клетчатки и немного улучшит работу кишечника. Замена коровьего молока на растительное делает блины легче для тех, кто плохо переносит лактозу», — сказала эксперт.

Важно также то, с чем именно подают блины. Самыми тяжёлыми комбинациями становятся очень жирные и солёные мясные продукты, избыток сливочного масла, а также большое количество сладких начинок — сгущённого молока, карамели, шоколадных паст. На фоне жареного теста это создаёт серьёзную нагрузку и на ЖКТ, и на обмен веществ. Более удачные варианты — нежирный творог, натуральный йогурт, ягоды, фрукты, немного мёда или не слишком сладкого джема. В качестве напитка лучше выбирать воду, травяной или зелёный чай, а не газировку и не сочетать такую пищу с алкоголем, особенно в больших количествах.

