Марафонец рассказал о необычной черте забега по «Властелину колец» в Новой Зеландии

Марафонец и беговой блогер Никита Иванов рассказал в интервью «Чемпионату» о необычной черте забега по «Властелину колец» в Новой Зеландии. По его словам, многие приехали на Middle-earth Halfling Marathon в Хоббитон в костюмах, чтобы по полной воссоздать атмосферу вселенной.

«Очень много людей бежали в костюмах. Эльфийские уши – это базовый минимум, они были практически у всех. Кто-то наряжался в хоббитов, у кого-то были очень крутые детализированные костюмы, «Око Саурона» на голове, или полный наряд Гимли», — рассказал Иванов.

Спортсмен добавил, что на протяжении всех дистанций участников сопровождали удивительные декорации в стиле «Властелина колец», организаторы в образах орков и многое другое. По словам блогера, каждые полкилометра попадалось что-то крутое, что обязательно хотелось сфотографировать.

