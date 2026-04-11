Эксперт рассказала, действительно ли полезны суперфуды

Пищевой химик-технолог Ольга Колесникова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», действительно ли полезны суперфуды. Ещё с начала XX века «суперфудами» принято считать экзотические фрукты, овощи, орехи, семена, крупы, травы и специи.

«Есть подтверждённые научные данные о пользе их компонентов. Например, в овсе и правда есть бета-глюканы, в чернике — антиоксиданты. Но эти эффекты не уникальны для черники или овса», — сказала эксперт.

Колесникова уточнила, что в теории почти любой продукт можно назвать суперфудом. Для этого достаточно наглядно разложить полезные компоненты в его составе, а их действительно может оказаться немало.

