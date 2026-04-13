Трейл «Цветы багульника» пройдёт в Хабаровском крае 18 апреля

Трейл «Цветы багульника» состоится в Хабаровском крае 18 апреля. Локация — район Хехцира, горного хребта и горнолыжного комплекса (ГЛК «Хехцир») в 30 км от Хабаровска.

В программе несколько дистанций на выбор: скандинавская ходьба — не менее 7 км, «Пять звёзд» — не менее 7 км, «Дерсу Узала» — не менее 11 км и «Хехцир» — не менее 22 км.

Расписание

9:00 — открытие места сбора

9:30 — старт дистанции «Хехцир» — примерный трек 22 км

10:00 — старт дистанции «Дерсу Узала» — примерный трек 12 км

10:45 — старт дистанции «Пять Звёзд» — примерный трек около 7 км

11:00 — старт «Скандинавская ходьба» — примерный трек около 7 км

