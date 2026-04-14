Трейл «Джинал» пройдёт в Кисловодске 19 апреля. Локация — посёлок Белореченский, СТ «Нарзан», 95. В программе старты на 10 км, 15 км, 22 км и 50 км.

Расписание

7:30 — начало выдачи стартовых пакетов

8:30 — брифинг. Проверка обязательного снаряжения на дистанцию 50 км

8:50 — разминка участников

9:00 — старт забега на дистанцию 50 км

09:10 — старт забега на дистанции 10 км, 15 км и 22 км

12:00 — награждение участников на дистанциях 10 км и 15 км

14:00 — награждение участников на дистанциях 22 км и 50 км

Участникам, успешно завершившим дистанцию, полагается медаль финишёра и диплом.

