Трейл «Джинал» пройдёт в Кисловодске 19 апреля
Трейл «Джинал» пройдёт в Кисловодске 19 апреля. Локация — посёлок Белореченский, СТ «Нарзан», 95. В программе старты на 10 км, 15 км, 22 км и 50 км.
Расписание
- 7:30 — начало выдачи стартовых пакетов
- 8:30 — брифинг. Проверка обязательного снаряжения на дистанцию 50 км
- 8:50 — разминка участников
- 9:00 — старт забега на дистанцию 50 км
- 09:10 — старт забега на дистанции 10 км, 15 км и 22 км
- 12:00 — награждение участников на дистанциях 10 км и 15 км
- 14:00 — награждение участников на дистанциях 22 км и 50 км
Участникам, успешно завершившим дистанцию, полагается медаль финишёра и диплом.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
