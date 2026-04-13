Врач рассказал, могут ли животные быть донорами крови для человека

Врач-кардиохирург Алексей Купряшов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», могут ли животные быть донорами крови для человека. Он объяснил, что в последние годы практика пересадки органов от свиней человеку становится более распространённой, однако методика переливания крови вызывает ряд спорных вопросов.

«Наша иммунная система настроена на распознавание чужих белков-антигенов. А эритроциты животных несут на своей поверхности целый набор таких белков. Когда они попадают в кровоток, наш иммунитет немедленно их атакует и разрушает. На организм ложится огромная нагрузка — продукты распада, которые образовались в ходе «битвы», необходимо как-то обработать и вывести», — сказал врач.

Среди возможных последствий анафилактический шок, острая почечная недостаточность и другие многочисленные проблемы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.