Академик РАН объяснил, почему гомеопатию нельзя назвать лженаукой

Академик РАН Сергей Колесников объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему гомеопатию нельзя назвать лженаукой. Он подчеркнул, что гомеопатия существует больше 200 лет, доказательства лечебного действия есть. А вот доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука, — фактически нет. Поэтому дискуссия будет продолжаться, потому что механизмы гомеопатии не очень понятны.

«Все 200 лет идёт поиск того, почему же она работает и с чем это связано. Специалисты доказательной медицины говорят, этого не может быть, потому что нужно, чтобы действовало на 90% или на минимум 70% людей. Но, извините, гомеопатия — это персонализированный подход, о чём сегодня и говорят. Поэтому получить в массовом порядке 70-90% эффекта невозможно», — сказал эксперт.

При этом все попытки подвести под гомеопатию научную базу за более чем 200 лет существования этого направления провалились. Считается, что эффект от гомеопатии не выше плацебо.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.