Академик РАН объяснил, почему гомеопатию нельзя назвать лженаукой

Почему гомеопатию нельзя призвать лженаукой
Академик РАН Сергей Колесников объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему гомеопатию нельзя назвать лженаукой. Он подчеркнул, что гомеопатия существует больше 200 лет, доказательства лечебного действия есть. А вот доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука, — фактически нет. Поэтому дискуссия будет продолжаться, потому что механизмы гомеопатии не очень понятны.

«Все 200 лет идёт поиск того, почему же она работает и с чем это связано. Специалисты доказательной медицины говорят, этого не может быть, потому что нужно, чтобы действовало на 90% или на минимум 70% людей. Но, извините, гомеопатия — это персонализированный подход, о чём сегодня и говорят. Поэтому получить в массовом порядке 70-90% эффекта невозможно», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
При этом все попытки подвести под гомеопатию научную базу за более чем 200 лет существования этого направления провалились. Считается, что эффект от гомеопатии не выше плацебо.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Смогут ли животные стать донорами крови для человека? Отвечает врач-трансфузиолог Смогут ли животные стать донорами крови для человека? Отвечает врач-трансфузиолог
В России сотни людей «свалил» норовирус. Как защититься от него? В России сотни людей «свалил» норовирус. Как защититься от него?
