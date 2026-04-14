Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Велогонщик рассказал, как понять, что тренировка прошла успешно

Велогонщик рассказал, как понять, что тренировка прошла успешно
Как оценить успешность тренировки
Комментарии

Велогонщик команды «Марафон-Тула» Мирослав Суятин рассказал в беседе с «Чемпионатом», как понять, что тренировка прошла успешно. Он подчеркнул, что ошибочно полагать, что эффективность занятия измеряется одним параметром, будь то пульс или мышечная боль. Оценка работы начинается не после финиша, а задолго до него — с понимания задач, которые ставит тренер.

«Если это силовая работа, в конце мышцы должны молить о пощаде. Если объёмная базовая тренировка — после хорошо чувствовать голод, ведь было затрачено очень много калорий. И, наконец, восстановительная, где также чувствую голод, потому что организм избавляется от лишней накопленной усталости и требует больше ресурсов для лучшего восстановления», — сказал эксперт.

Таким образом, универсальный принцип «должно болеть» оказывается не более чем мифом. Более того, сама по себе боль в мышцах — вовсе не обязательный критерий. Ключевыми для спортсмена являются пульсометрия и мощемер, но в комплексе с системным подходом: «Замеряю давление с утра, пульс с утра, пульс после тренировки, пульс перед сном. Это даёт возможность наглядно понять, как организм реагирует на нагрузку, вовремя замечать, когда что-то идёт не так».

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android