Велогонщик рассказал, как понять, что тренировка прошла успешно

Велогонщик команды «Марафон-Тула» Мирослав Суятин рассказал в беседе с «Чемпионатом», как понять, что тренировка прошла успешно. Он подчеркнул, что ошибочно полагать, что эффективность занятия измеряется одним параметром, будь то пульс или мышечная боль. Оценка работы начинается не после финиша, а задолго до него — с понимания задач, которые ставит тренер.

«Если это силовая работа, в конце мышцы должны молить о пощаде. Если объёмная базовая тренировка — после хорошо чувствовать голод, ведь было затрачено очень много калорий. И, наконец, восстановительная, где также чувствую голод, потому что организм избавляется от лишней накопленной усталости и требует больше ресурсов для лучшего восстановления», — сказал эксперт.

Таким образом, универсальный принцип «должно болеть» оказывается не более чем мифом. Более того, сама по себе боль в мышцах — вовсе не обязательный критерий. Ключевыми для спортсмена являются пульсометрия и мощемер, но в комплексе с системным подходом: «Замеряю давление с утра, пульс с утра, пульс после тренировки, пульс перед сном. Это даёт возможность наглядно понять, как организм реагирует на нагрузку, вовремя замечать, когда что-то идёт не так».

