Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» прошли в Москве

11 апреля в парке «Битцевский лес» прошёл самый массовый забег с собаками в столице — кросс «Быстрый пёс». На старт вышли около 300 бегунов и их четвероногих напарников. Все хвостатые финишёры получили медали, а победителей и их хозяев наградили кубками и подарками.

Победители кросса «Быстрый пес» среди женщин:

Герда и Ариадна Трофименцева, 0:07:01. Руанда и Маргарита Мигранова, 0:07:54. Юки и Нина Ромашова, 0:08:41.

Победители кросса «Быстрый пёс» среди мужчин:

Каролина и Николай Санников, 0:06:50. Бруно и Алексей Володин, 0:07:21. Чимо и Евгений Зинин, 0:07:23.

Фото: Беговое сообщество

Утром в этот же день прошел IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026: команды столичных вузов приняли участие в забегах на 4 км (женщины) и 6 км (мужчины), а также в смешанной эстафете 4×1 км. Победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 4304 балла и лидирующая по итогам четырёх этапов. Финальные соревнования сезона пройдут 23 мая на стадионе: в программе — забеги на 100 м, 400 м, 800 м и эстафета 4×100 м.

В воскресенье, 12 апреля, состоялся кросс «Лисья гора» — один из самых непредсказуемых стартов сезона: природная трасса вновь потребовала от участников не только скорости, но и выносливости. Спортсмены испытали свои силы на дистанциях от 2 до 8 км, а также в смешанной эстафете 4×1 км.

Фото: Беговое сообщество

Победители кросса «Лисья гора»:

Женщины 18–19 лет (2 км) — Дарья Сергеева — 0:10:11

Мужчины 18–19 лет (4 км) — Тимур Сафаров — 0:18:47

Женщины 20–22 года (6 км) — Элла Брук — 0:39:04

Женщины 23–34 года (6 км) — Екатерина Шабунина — 0:27:02

Мужчины 20–22 года (8 км) — Павел Афанасьев — 0:32:54

Мужчины 23–34 года (8 км) — Иван Савельев — 0:30:21

Женщины 35 лет и старше (4 км) — Юлия Конякина — 0:17:18

Мужчины 35 лет и старше (6 км) — Сергей Конякин — 0:23:30

