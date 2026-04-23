Физиолог объяснила, что будет при отказе от мяса после 60 лет

Многие люди после 60 лет считают, что мясо — слишком тяжёлая пища, и от него лучше отказаться. Однако резкий переход на растительный рацион в пожилом возрасте может быть опасен. О том, что на самом деле происходит с организмом при исключении мяса после 60 лет, в беседе с aif.ru рассказала физиолог, нутрициолог, йогатерапевт Нина Дуванова.

После 60 лет желудочно-кишечный тракт действительно становится более чувствительным: снижается кислотность, ухудшается работа ферментов, меняется микрофлора кишечника. Мясные продукты, которые раньше хорошо усваивались, могут вызывать дискомфорт, тяжесть и даже процессы гниения в ЖКТ, ведущие к интоксикации.

Однако, по словам эксперта, полный отказ от мяса — это ловушка. Белок в пожилом возрасте жизненно необходим, иначе человеку грозит саркопения — состояние, при котором мышечная масса постепенно тает, а её место занимает жир. В результате снижается качество жизни и увеличивается риск нетрудоспособности.

«Человек встаёт на весы, видит привычную цифру и успокаивается: вес в норме. Но вес — это ещё не всё. Если при этом сохнут ноги и растёт живот, это значит, что из организма уходит мышечная масса», — предупреждает Дуванова.

