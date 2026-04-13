Ночной забег по торговому центру Open Band Mall Run прошёл в Москве 11 апреля

В ночь с 10 на 11 апреля в «МЕГЕ Белая Дача» состоялся забег по торговому центру — Open Band Mall Run. Забег прошёл по единому маршруту длиной порядка 5 км, без повторов дистанции. Участникам представилась уникальная возможность побывать там, куда обычно нет доступа: они преодолели холлы с просторной планировкой, лестницы и эскалаторы, пробежали мимо закрытых магазинов, через склады и парковочную зону. Журналист «Чемпионата» Софья Бычкова пробежала необычную дистанцию и поделилась впечатлениями.

«Раньше я принимала участие в стартах только в роли корреспондента, а теперь захотела попробовать себя в качестве бегуна. Забег стал очень удачным вариантом для начала бегового опыта. Особенно порадовала локация. Кто из нас не мечтал в детстве оказаться в закрытом ТЦ? Я почувствовала себя героиней фильма. Понравилось настолько, что хочется бегать ещё», — поделилась Софья.

Стартово-финишный городок находился рядом со сценой в центральной части. Поучаствовать в ночном старте приехали бегуны из разных городов России. Дистанцию преодолели спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Приморско-Ахтарска, Южно-Сахалинска, Тамбова, Барнаула, Новосибирска.

Старт был организован последовательно: каждый участник выходил на дистанцию с 15‑секундным интервалом после предыдущего. Для чёткой навигации трассу разметили 800 конусами и оградили красно‑белой сигнальной лентой. 40 волонтёров дежурили на маршруте и помогали бегунам координироваться. Примерно в середине пути спортсменов встречала специальная точка поддержки с диджеем.

«Бежать было максимально комфортно. Организаторы подбадривали чуть ли не на каждом повороте. Единственными проблемными участками на дистанции были подземная парковка и несколько помещений без освещения. В темноте не всегда получалось ориентироваться быстро и на автомате хотелось сбрасывать скорость, чтобы не споткнуться, но это скорее не недостаток, а вполне себе элемент экстрима», — рассказала Софья.

На финише участникам вручали медаль в виде знака «Запасный выход».

«Больше всего, конечно, ждала, когда получу свою первую медаль. Она оказалась очень стильной. А ещё можно было выгравировать на ней имя и результат на память», – поделилась Софья Бычкова.

