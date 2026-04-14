Соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR пройдут в Москве 19 апреля

19 апреля на территории олимпийского комплекса «Лужники» при поддержке Департамента спорта города Москва и Федерации триатлона России состоится фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2026. Программа соревнований объединит триатлонные старты на дистанции 1/8, включая индивидуальные, командные и эстафетные форматы, а также забеги для мужчин, женщин и детей.

Первыми на старт выйдут участники триатлонной гонки на дистанции 1/8. Им предстоит преодолеть 380 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Формат подходит как для тех, кто только открывает для себя триатлон, так и для опытных спортсменов, которые начинают сезон с быстрой и зрелищной дистанции. Участники могут выступить как индивидуально, так и в составе эстафетных команд.

Плавательный этап пройдёт в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», велосипедный маршрут проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным до Пушкинского моста, а беговой этап пройдёт в один круг по аллеям спортивного комплекса и Лужнецкой набережной.

Продолжением станет командная гонка на дистанции 1/8, в рамках которой команды из трёх человек проходят всю дистанцию вместе. Ключевое условие — финишировать одновременно: итоговое время фиксируется по последнему участнику, пересёкшему финишную черту.

Такой формат требует не только физической подготовки, но и тактической работы: участникам важно не только показать высокий результат, но и грамотно распределить силы и сохранить общий темп до самого финиша.

Во второй половине дня на старт выйдут участники забегов MANSTAR и IRONLADY на дистанции 5 км. Завершит фестиваль детский забег STARKIDS. Юные участники в возрасте от 0 до 6 лет пробегут дистанцию 500 м, а спортсмены постарше — 7–12 лет — 1000 м. Каждый финишёр получит памятную медаль и подарки.

