Фестиваль скайраннинга «Джейрах» пройдёт в Ингушетии с 17 по 20 апреля

Фестиваль скайраннинга «Джейрах» пройдёт в Ингушетии с 17 по 20 апреля. Локации — сёла Бейни и Ольгетти.

Забеги будут организованы в два дня по двум трассам — вертикальный километр и гонка. Трассы проходят по древним селениям Ингушетии через горы, старинные башни с видом на Казбек.

Программа соревнований

  • 18 апреля 2026 года — вертикальный километр, длина трассы 3,41 км, набор высоты — 980 м.
  • 19 апреля 2026 года — гонка, длина трассы 18,4 км, набор высоты 1800 м.

