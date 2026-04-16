Фестиваль скайраннинга «Джейрах» пройдёт в Ингушетии с 17 по 20 апреля. Локации — сёла Бейни и Ольгетти.

Забеги будут организованы в два дня по двум трассам — вертикальный километр и гонка. Трассы проходят по древним селениям Ингушетии через горы, старинные башни с видом на Казбек.

Программа соревнований

18 апреля 2026 года — вертикальный километр, длина трассы 3,41 км, набор высоты — 980 м.

19 апреля 2026 года — гонка, длина трассы 18,4 км, набор высоты 1800 м.

