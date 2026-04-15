Ночной трейл «Бежим вместе на Дубравной» пройдёт в Нижнем Новгороде 18 апреля

Ночной трейл «Бежим вместе на Дубравной» состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля. Локация — лыжная база «Олень». К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

В программе несколько дистанций на выбор: Т10 (10 км), Т3 (3 км), а также детские забеги по возрастным категориям.

В стартовый пакет входят: номер, чип электронного хронометража, медаль финишёра, подарки от партнёров и спонсоров, питание на финише.

