Эксперт объяснила, нужно ли мыть мясо и рыбу перед готовкой

Пищевой химик-технолог Ольга Косникова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», нужно ли мыть мясо и рыбу перед готовкой. По её словам, это действие, которое не несёт за собой пользы.

«Мытьё мяса и рыбы — штука избыточная и потенциально опасная. Министерство сельского хозяйства США рассказывало, что в эксперименте с мытьём сырого мяса у 60% участников в раковине остались бактерии. После попыток почистить её у 14% всё ещё остались патогены. А 26% участников занесли бактерии на готовый к употреблению салат», — сказала эксперт.

Оптимально, чтобы из упаковки мясо и рыба попадали сразу в посуду или в чашку для маринования, на разделочную доску. Последняя также должна быть отдельной для мяса и рыбы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.