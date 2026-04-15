Эксперт рассказала, как сделать блюда с сырыми яйцами более безопасными

Эксперт рассказала, как сделать блюда с сырыми яйцами более безопасными
Как сделать блюда с сырыми яйцами безопаснее
Пищевой химик-технолог Ольга Косникова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как сделать блюда с сырыми яйцами более безопасными. Она рекомендовала использовать для приготовления специальные яйцепродукты, уже прошедшие специальную обработку.

«Для продуктов с сырыми яйцами (тирамису, виски сауэр или что вы там любите) лучше брать пастеризованные яйцепродукты. Они прошли термообработку, уже безопасны и при этом всё ещё вкусны», — рекомендовала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Помыл яйца — получи сальмонеллу. Когда лишняя тяга к чистоте до добра не доведёт?
Помыл яйца — получи сальмонеллу. Когда лишняя тяга к чистоте до добра не доведёт?

Кроме того, Косникова предупредила о рисках, которые несёт мытьё яиц. При мытье со скорлупы снимается защитный слой (кутикула), и патогены могут проникнуть внутрь, поэтому таким образом обезопасить себя при добавлении в блюда сырых яиц получится вряд ли.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как замедлиться без чувства вины? Вот 10 правил для повышения качества жизни и долголетия Как замедлиться без чувства вины? Вот 10 правил для повышения качества жизни и долголетия
Смогут ли животные стать донорами крови для человека? Отвечает врач-трансфузиолог Смогут ли животные стать донорами крови для человека? Отвечает врач-трансфузиолог
