Врач перечислила факторы, которые влияют на психологический возраст человека

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина перечислила в беседе с «Чемпионатом» факторы, которые влияют на психологический возраст человека. Она объяснила, что несовпадение с паспортным возрастом возникает из-за множества факторов: особенностей развития (как инфантилизация, так и раннее взросление), психологических травм, «замораживающих» эмоциональное развитие, социальной среды, а также сознательных стратегий адаптации. Часто это механизм психологической защиты.

«Влиять на внутренний возраст следует опосредованно, через развитие осознанности и адаптивных навыков. Эффективна психотерапия (когнитивно-поведенческая, гештальт, психодинамическая), помогающая проработать «застывшие» травмы, сформировать более зрелые защитные механизмы, интегрировать отвергаемые части личности», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что важна работа с телесным образом (телесно-ориентированные практики) и расширение поведенческого репертуара через новые социальные роли и увлечения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.