Диетолог предупредила об опасности обедов за 20 минут

Диетолог предупредила об опасности обедов за 20 минут
Опасность обедов за 20 минут
Комментарии

Обеденный перерыв длиной всего 20 минут может серьёзно навредить здоровью, привести к болезням ЖКТ и даже ускорить старение организма. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».

Многие в условиях плотного графика воспринимают приём пищи как быструю дозаправку, однако, по словам эксперта, организм — это сложный механизм, который не терпит спешки. Процесс пищеварения запускается ещё до того, как еда попадает в рот.

«Когда мы начинаем есть, сначала «едим глазами» — мозг должен настроиться на приём пищи. В этот момент вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, а также начинает выделяться желудочный сок», — объяснила Соломатина.

Она подчеркнула, что тщательное пережёвывание имеет критическое значение, особенно для мяса и крахмалистых продуктов. Если крупные куски попадают в желудок, переваривание затрудняется, а усвоение питательных веществ ухудшается.

Главная проблема кроется в физиологии — полноценное переваривание возможно только в состоянии покоя, когда активна парасимпатическая нервная система. Если же человек после еды сразу встаёт, нервничает или продолжает работать, организм перераспределяет ресурсы в ущерб желудочно-кишечному тракту.

«Недопереваренная еда попадает в кишечник и не может нормально всосаться, что приводит к интоксикации, воспалению и преждевременному износу клеток. В итоге это приводит к болезням и раннему старению», — предупредила врач.

Чтобы избежать негативных последствий, диетолог рекомендовала выделять на обед не менее 30 минут, а в идеале — 40–50 минут. При этом важно не только есть медленно, но и дать организму время на адаптацию после еды.

