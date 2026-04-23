Учёные нашли в овощах и фруктах забытое соединение, продлевающее жизнь

Забытое соединение, продлевающее жизнь
Малоизвестное растительное соединение, которое содержится в привычных овощах и фруктах, может оказаться ключом к долголетию и защите от болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Севильского и Кентского университетов.

Речь идёт о фитоене — бесцветном каротиноиде, который долгое время оставался в тени своих более известных «родственников» (бета-каротина и ликопина). Он содержится в помидорах, моркови, апельсинах и перце.

В экспериментах на червях Caenorhabditis elegans добавление фитоена продлило жизнь особей на 10-18,6%. Кроме того, токсическое воздействие белка амилоида-42, который формирует бляшки при болезни Альцгеймера, снизилось на 30-40%.

Соединение также повысило устойчивость к окислительному стрессу — ключевому фактору старения и нейродегенерации — на 53%.

Исследователи отмечают, что люди потребляют фитоена больше, чем многих других каротиноидов, и он накапливается в тканях, включая кожу.

Читайте также:
Как замедлиться без чувства вины? Вот 10 правил для повышения качества жизни и долголетия Как замедлиться без чувства вины? Вот 10 правил для повышения качества жизни и долголетия
Помыл яйца — получи сальмонеллу. Когда лишняя тяга к чистоте до добра не доведёт? Помыл яйца — получи сальмонеллу. Когда лишняя тяга к чистоте до добра не доведёт?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
