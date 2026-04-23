Диетолог объяснила неожиданную пользу несвежих макарон

Вопреки распространённому мнению, вчерашние макароны могут быть полезнее только что сваренных. Об этом заявила диетолог Саманта Питерсон.

Секрет кроется в так называемых устойчивых (резистентных) крахмалах, которые образуются в макаронах по мере остывания. В отличие от обычных крахмалов, они не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстый, где действуют как пребиотическая клетчатка и питают бактерии.

По словам диетолога, такие крахмалы не только полезны для желудочно-кишечного тракта, но и стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают аппетит и обмен веществ.

«Некоторые исследования показывают, что резистентный крахмал может поддерживать чувствительность к инсулину и метаболическое здоровье, особенно если является частью рациона, богатого клетчаткой», — добавила врач.

