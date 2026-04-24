Нейрогастроэнтеролог назвал безопасную дозу майонеза в день

Майонез не стоит демонизировать, но и бесконтрольно добавлять его в еду опасно для здоровья. О том, какая порция соуса не навредит организму, рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, универсального ответа на вопрос о безопасной дозе не существует — всё зависит от общего рациона. Один и тот же объём майонеза может быть нормой для человека с умеренным питанием и лишним для того, кто уже получает много жиров из колбасы, сыра, жирного мяса, выпечки и фастфуда.

«Ориентироваться можно на 0,8–1 грамм жира на килограмм массы тела в сутки для полноценного питания. При этом важен и состав жиров: две трети растительных жиров и одна треть животных», — пояснил Симаков.

Общее потребление жиров не должно превышать 30% суточной калорийности, а насыщенных жиров — 10%. Проблема майонеза в том, что его легко недооценить по объёму — соус незаметно добавляется в блюда, и небольшие порции за день складываются в заметное количество калорий.

Если человек добавил немного майонеза к обычной еде с овощами и белком — это одна история. Если же он каждый день кладёт соус к жареной пище, колбасам и полуфабрикатам — нагрузка на организм становится совсем другой. Таким образом, ключевой вопрос не в самом майонезе, а в том, что ещё лежит на тарелке.

