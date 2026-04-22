Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть крапиву

Крапива, которую многие считают исключительно полезным растением, может нанести серьёзный вред здоровью при некоторых заболеваниях и состояниях. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Специалист признал, что листья крапивы действительно обладают мощными полезными свойствами: они действуют как кровоостанавливающее, желчегонное и противовоспалительное средство благодаря содержанию витамина К, хлорофилла, кремния и железа. Крапива повышает гемоглобин, улучшает рост волос, снижает уровень глюкозы и помогает при атонии кишечника.

Однако, по словам врача, есть и серьёзные негативные эффекты:

  • настой крапивы повышает артериальное давление из-за сужения сосудов;
  • растение сильно сгущает кровь, что опасно при тромбозах, тромбофлебите и ишемической болезни сердца;
  • крапива может вызвать изжогу и спазмы желудка;
  • она повышает тонус матки, что увеличивает риск выкидыша у беременных;
  • жгучие волоски содержат гистамин и муравьиную кислоту, поэтому аллергикам не стоит налегать на это растение.

Абсолютными противопоказаниями к употреблению крапивы являются: гипертония, тромбофилия, варикоз с тромбами, постинфарктное состояние, беременность (любой срок), тяжёлые заболевания почек.

