Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвал идеальную рыбу для жарки на мангале

Идеальная рыба для жарки на мангале
Комментарии

Выбор рыбы для приготовления на мангале требует особого подхода: не каждый вид подходит для жарки на решётке. О том, какую рыбу стоит брать, а какой лучше избегать, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам эксперта, идеальный кандидат для мангала должен содержать 8-15% жира. Такая жирность предохраняет мясо от пересушивания и усиливает аромат копчения. Кроме того, у правильной рыбы должна быть прочная кожа, чтобы она не прилипала к решётке.

Лучшими видами для жарки на углях врач назвал скумбрию, палтус, сиг, форель, сёмгу, кижуч, сома, зубатку и морского окуня.

При этом гастроэнтеролог предостерёг от покупки тощей рыбы вроде трески, хека или минтая — она рассыпается и становится сухой. Также не стоит выбирать обитателей рек и пресных водоёмов (леща, карпа, щуку). У них очень много мелких внутримышечных костей, а при приготовлении на мангале в мясе остаётся неприятный привкус тины.

Тем, кто всё же решит побаловать себя рыбным шашлыком, Владимир Логинов посоветовал мариновать продукт с лимоном или оливковым маслом, а жарить на решётке кожей вниз либо в фольге вместе с овощами.

Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android