Путешественник назвал главную ошибку в планировании похода по пути Сантьяго

Путешественник Антон Кухта назвал в интервью «Чемпионату» главную ошибку в планировании похода по пути Сантьяго. Весной 2025 года он преодолел португальский маршрут пути протяжённостью 268 км. Кухта подчеркнул, что стоит основательно подходить к сбору вещей и не тащить с собой то, что кажется необходимым в привычной обстановке.

«Мы взяли с собой рюкзаки — мой был на 80 л, у супруги — на 60 л. В итоге оказалось, что мы захватили слишком много вещей, половиной из которых так и не воспользовались. Например, жена взяла фен, хотя они были практически везде. Ещё прихватили с собой спальники, хотя в этом не было необходимости», — сказал путешественник.

Антон добавил, что опасался отсутствия комфорта на маршруте. На деле всё оказалось наоборот. Основной сложностью стала неоправданная тяжесть рюкзаков.

