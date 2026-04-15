Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Путешественник назвал главную ошибку в планировании похода по пути Сантьяго

Антон Кухта
Путешественник Антон Кухта назвал в интервью «Чемпионату» главную ошибку в планировании похода по пути Сантьяго. Весной 2025 года он преодолел португальский маршрут пути протяжённостью 268 км. Кухта подчеркнул, что стоит основательно подходить к сбору вещей и не тащить с собой то, что кажется необходимым в привычной обстановке.

«Мы взяли с собой рюкзаки — мой был на 80 л, у супруги — на 60 л. В итоге оказалось, что мы захватили слишком много вещей, половиной из которых так и не воспользовались. Например, жена взяла фен, хотя они были практически везде. Ещё прихватили с собой спальники, хотя в этом не было необходимости», — сказал путешественник.

Антон добавил, что опасался отсутствия комфорта на маршруте. На деле всё оказалось наоборот. Основной сложностью стала неоправданная тяжесть рюкзаков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

