Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Путешественник рассказал, сколько стоит поход по пути Сантьяго

Путешественник рассказал, сколько стоит поход по пути Сантьяго
Антон Кухта
Комментарии

Путешественник Антон Кухта рассказал в интервью с «Чемпионатом», сколько средств нужно для похода по пути Сантьяго. Весной 2025 года он преодолел португальский маршрут протяжённостью 268 км. Путешественник подчеркнул, что для него был важен комфорт, поэтому на многом он не старался максимально сэкономить.

«Если говорить о бюджете, то я бы закладывал минимум € 50 в день (около 5000 рублей). Это позволит не экономить на ужинах — иногда мы тратили столько на ресторан. Если покупать продукты в супермаркете, выйдет дешевле», — сказал Антон.

Путешественник добавил, что во время похода ночевал в апартаментах или отелях. Стоимость ночи в среднем составляла € 40-50 (~3560-4450 рублей на человека). Проживание в хостеле дешевле — от € 15 (~1335 рублей на человека) за ночь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android