Путешественник рассказал, сколько стоит поход по пути Сантьяго

Путешественник Антон Кухта рассказал в интервью с «Чемпионатом», сколько средств нужно для похода по пути Сантьяго. Весной 2025 года он преодолел португальский маршрут протяжённостью 268 км. Путешественник подчеркнул, что для него был важен комфорт, поэтому на многом он не старался максимально сэкономить.

«Если говорить о бюджете, то я бы закладывал минимум € 50 в день (около 5000 рублей). Это позволит не экономить на ужинах — иногда мы тратили столько на ресторан. Если покупать продукты в супермаркете, выйдет дешевле», — сказал Антон.

Путешественник добавил, что во время похода ночевал в апартаментах или отелях. Стоимость ночи в среднем составляла € 40-50 (~3560-4450 рублей на человека). Проживание в хостеле дешевле — от € 15 (~1335 рублей на человека) за ночь.

