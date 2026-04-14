Открыта регистрация на СберПрайм Московский марафон 27 сентября. Это крупнейший забег России на дистанции 42,2 км. В этом сезоне к Московскому марафону присоединился титульный партнёр — СберПрайм.

Старт марафона запланирован на 9:00. Лимит времени на прохождение дистанции — шесть часов. Старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Старт на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова, а финиш — на улице Лужники на Олимпийского комплекса «Лужники».

Трасса на согласовании и может быть изменена.

Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и под стенами Кремля.

Победители и призёры (со второго по 10-е место) в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин получат денежное вознаграждение. В национальном зачёте вознаграждение полагается участникам, занявшим первые три места.

Также в скором времени будет открыта регистрация на участие в забеге на 10 км. Он пройдёт 26 сентября. Стартовый городок расположат на территории Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, финиш — на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.