Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Открыта регистрация на СберПрайм Московский марафон 27 сентября

Комментарии

Открыта регистрация на СберПрайм Московский марафон 27 сентября. Это крупнейший забег России на дистанции 42,2 км. В этом сезоне к Московскому марафону присоединился титульный партнёр — СберПрайм.

Старт марафона запланирован на 9:00. Лимит времени на прохождение дистанции — шесть часов. Старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Старт на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова, а финиш — на улице Лужники на Олимпийского комплекса «Лужники».

Трасса на согласовании и может быть изменена.

Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и под стенами Кремля.

Победители и призёры (со второго по 10-е место) в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин получат денежное вознаграждение. В национальном зачёте вознаграждение полагается участникам, занявшим первые три места.

Также в скором времени будет открыта регистрация на участие в забеге на 10 км. Он пройдёт 26 сентября. Стартовый городок расположат на территории Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, финиш — на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android