Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказала, возможно ли замедлить появление седины

Врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова рассказала в беседе с «Чемпионатом», возможно ли замедлить появление седины. Она отметила, что важно честно развести два ожидания — замедлить дальнейшее поседение и вернуть цвет уже седым волосам.

«Замедлить процесс зачастую удаётся, если устранить обратимые факторы: нормализовать уровень витамина B12, фолатов, меди и железа, стабилизировать функцию щитовидной железы, снизить уровень хронического стресса, отказаться от курения, защитить волосы и кожу от избытка ультрафиолета», — сказала эксперт.

Полностью «откатить» седину назад можно только в тех случаях, когда пигментные клетки не погибли окончательно, а находятся в подавленном состоянии — чаще на фоне дефицитов, чем при жёстко заданной генетической программе. Тогда по мере лечения новые отрастающие волосы могут вновь обзаводиться пигментом.

С практической точки зрения первый шаг — диагностика: анализы крови (ферритин, B12, фолиевая кислота, ТТГ, свободный Т4, медь, цинк) и осмотр трихолога с оценкой корней и структуры волос. По результатам выстраивается план: коррекция дефицитов, при необходимости — гормональная терапия совместно с эндокринологом, общая антиоксидантная поддержка и работа со стилем жизни.
Современные средства ухода, добавки и процедуры могут помочь защитить оставшиеся меланоциты от перегрузки, но не являются «краской изнутри», они работают как поддержка, а не как чудо-откат.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android