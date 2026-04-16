Психотерапевт объяснила, как отдых влияет на здоровье на самом деле
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в разговоре с «Чемпионатом», как отдых влияет на здоровье на самом деле. Она подчеркнула, что многие интуитивные стратегии восстановления имеют понятную физиологическую основу.

«Сон и пассивный отдых помогают нормализовать уровень стрессовых гормонов, восстановить работу нервной системы и иммунитета. Хронический недосып, наоборот, усиливает воспалительные процессы в организме, повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Прогулки и умеренная физическая активность улучшают кровообращение, снижают артериальное давление, повышают чувствительность к инсулину, стимулируют выработку эндорфинов и серотонина, что напрямую уменьшает субъективное ощущение усталости», — сказала эксперт.

Она добавила, что хобби, чтение, музыка снижают уровень психического напряжения, уменьшают гиперактивацию симпатической нервной системы и тем самым косвенно облегчают телесные симптомы: спазмы, боли напряжения, головные боли.

А вот «маленькие радости» вроде алкоголя, переедания или сладкого дают краткосрочный эффект облегчения за счёт стимуляции дофаминовой системы, но при регулярном использовании повышают нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему, метаболизм и сон, усиливая усталость в долгосрочной перспективе. Для врача это важный маркер: если пациент всё чаще «снимает» усталость алкоголем, едой или постоянным экранным досугом, это повод говорить о рисках зависимостей и выгорания.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Чайковский, Кало, Бибер: 7 известных людей, которых могла бы спасти или защитить прививка Чайковский, Кало, Бибер: 7 известных людей, которых могла бы спасти или защитить прививка
Как распознать приложение, которое крадёт ваши данные: оно может сливать личную информацию Как распознать приложение, которое крадёт ваши данные: оно может сливать личную информацию
