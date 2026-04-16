Эксперт рассказал, как распознать приложение, крадущее данные с телефона

Старший партнёр ІТ-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как распознать приложение, крадущее данные с телефона.

«Если фонарик просит контакты, геолокацию и микрофон — это уже повод его закрыть. Если приложение для безопасности или родительского контроля хочет полный доступ к уведомлениям, сообщениям, камере, местоположению и ещё работает в фоне без понятной причины — риск тоже высокий», — сказала эксперт.

Кроме того, нездоровую активность приложения можно заподозрить также по отсутствию других продуктов разработчика в магазинах приложений и совсем недавней загрузке приложения.

