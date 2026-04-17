«Космический полумарафон» пройдёт в Самаре 19 апреля. Трасса проложена вдоль набережной реки Волги и по исторической части города мимо главных достопримечательностей Самары.

В программе: 21 км, 10 км, 5 км, 3 км, 1,6 км, детский забег. На финише всех участников ждёт яркая тематическая медаль.

Кроме того, в рамках «Космического полумарафона» пройдут соревнования по скандинавской ходьбе и корпоративные старты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.