Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвал идеальный десерт после ужина для здоровья желудка

Комментарии

Этот неожиданный продукт нужно съедать, чтобы избавиться от проблем с пищеварением. Об этом рассказал диетолог Оскар Уртадо.

По словам специалиста, людям, страдающим от проблем с пищеварением, стоит включить в вечерний рацион запечённое яблоко с корицей. Этот простой десерт, как утверждает Уртадо, способен творить чудеса с желудочно-кишечным трактом.

Секрет кроется в высоком содержании пектина — вещества, которое активно улучшает работу пищеварительной системы. Однако на этом полезные свойства не заканчиваются.

Доктор пояснил, что пектин действует как своеобразная «ловушка» для патогенных бактерий. Вредные микроорганизмы прикрепляются к этому веществу и естественным образом выводятся из организма вместе с калом. Таким образом, запечённое яблоко помогает мягко очищать кишечник.

Кроме того, термически обработанные яблоки богаты антиоксидантами. Эти соединения защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов. Как следствие, регулярное употребление запечённых яблок снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул Уртадо.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android