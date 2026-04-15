Диетолог назвал идеальный десерт после ужина для здоровья желудка

Этот неожиданный продукт нужно съедать, чтобы избавиться от проблем с пищеварением. Об этом рассказал диетолог Оскар Уртадо.

По словам специалиста, людям, страдающим от проблем с пищеварением, стоит включить в вечерний рацион запечённое яблоко с корицей. Этот простой десерт, как утверждает Уртадо, способен творить чудеса с желудочно-кишечным трактом.

Секрет кроется в высоком содержании пектина — вещества, которое активно улучшает работу пищеварительной системы. Однако на этом полезные свойства не заканчиваются.

Доктор пояснил, что пектин действует как своеобразная «ловушка» для патогенных бактерий. Вредные микроорганизмы прикрепляются к этому веществу и естественным образом выводятся из организма вместе с калом. Таким образом, запечённое яблоко помогает мягко очищать кишечник.

Кроме того, термически обработанные яблоки богаты антиоксидантами. Эти соединения защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов. Как следствие, регулярное употребление запечённых яблок снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул Уртадо.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.