Московский полумарафон пройдёт 25 и 26 апреля

25 и 26 апреля в столице пройдёт Московский полумарафон. В программе — забеги на 5 км и 21,1 км, корпоративная и студенческая эстафеты, а также Детский забег. Событие состоится при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Старт полумарафона будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, а финиш — на улице Лужники. Маршрут пройдёт мимо знаковых достопримечательностей города, в том числе здания МГУ имени М. В. Ломоносова, Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других. Изменится и маршрут забега на 5 км: старт и финиш будут расположены около Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, а трасса пройдёт по улице Косыгина.

Накануне Московского полумарафона, 24 и 25 апреля, на территории рядом с «ЛУКОЙЛ Ареной» пройдёт Спортивная выставка. В ней примут участие более 40 экспонентов — российские и зарубежные бренды-производители спортивной экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега, а также компании-партнёры.

Фото: Беговое сообщество

Для зрителей и болельщиков по традиции будет организована отдельная программа. На трассе будут работать специальные точки поддержки — зоны беговых клубов и партнеров забега.

Те же, кто не сможет присоединиться к полумарафону лично, смогут следить за ходом соревнований в прямом эфире: 26 апреля в официальной группе Бегового сообществе во «ВКонтакте» пройдёт прямой эфир с дистанции 21,1 км.

25 апреля в рамках Московского полумарафона также состоится Детский забег. Участники от 4 до 10 лет преодолеют дистанцию 400 м, а участники от 11 до 13 лет — 800 м.

