Психолог дала совет, что делать, если нет сил работать

Психолог Екатерина Пронина дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», что делать, если нет сил работать. Чувствовать усталость вы можете не только потому, что физически истощены, но и, к примеру, потому что вас захлёстывает тревога от объёма задач или скука от того, что вы делаете что-то бесполезное. Эксперт посоветовала проанализировать свои действия и попробовать сделать ровно наоборот.

«Вот как это сделать: оцените, чем вы занимались последние пару часов, и сделайте противоположное. Потратьте на это хотя бы 15-20 минут», — сказала эксперт.

Достаточно разбавить рутину тремя новыми действиями. Это поможет переключиться и вдохновиться на дальнейшую работу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.