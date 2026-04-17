Трейл «Соколиная гора» пройдёт в Истре 19 апреля. Локация —лесопарк «Соколиная гора». К участию допускаются как взрослые, так и дети (некоторые дистанции доступны только взрослым).

В программе основной старт «Соколиная охота» протяжённостью от 1,5 км до 3 км (в зависимости от скорости участников), а также несколько дополнительных дистанций: 5 км, 10 км и детские старты по возрастным группам.

Маршруты полностью проходят по асфальту, круг примерно 1500 м, но с заметным перепадом высот. Первым этапом станет масс-старт, как только последний пересекает финишную черту — первые 20 финишировавших выходят на второй круг.

