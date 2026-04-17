Анестезиолог рассказал, возможно ли проснуться во время операции под наркозом

Анестезиолог Идель Касимов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», возможно ли проснуться во время операции под наркозом. Он подчеркнул, что такие случаи известны, однако это крайняя редкость.

«На практике во время общей анестезии сознание выключается. Проснуться практически нереально. Во время седации это возможно, но не так, как в бытовых страшилках. Человек может уже после операции вспомнить, что его окружало в операционной или что делали врачи. Боли пациент в эти моменты не чувствует, дискомфорт — иногда», — объяснил врач.

Более того, если врач заметит, что во время операции пациент начинает просыпаться, он успеет среагировать и углубить медикаментозный сон.

