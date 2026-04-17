Эксперт рассказала, на что важно обратить внимание при выборе ортодонта

Стоматолог Екатерина Мороз рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», на что важно обратить внимание при выборе ортодонта. Она заметила важность того, что доктор обязан познакомить пациента с планом лечения перед началом проведения каких-либо процедур и предупредить о рисках.

«Знакомя пациента с планом лечения, врач должен особо обратить внимание на возможные риски. Например, может быть риск резорбции (рассасывания) корней зубов. Если вероятность разрушения твёрдых тканей корня зуба велика, потребуется или операция, или эндодонтическое лечение», — сказала эксперт.

Не менее важно и то, что план составляется только после полного ортодонтического обследования и корректируется в процессе лечения.

