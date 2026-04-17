Эксперт назвала неочевидный признак повышенного уровня стресса

Врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова назвала в беседе с «Чемпионатом» неочевидный признак повышенного уровня стресса. Она отметила, что в таком случае многие замечают проблемы с волосами, но откладывают визит к врачу, пока изменения не становятся необратимыми.

Один из первых признаков — выпадение волос становится более заметным.

«В среднем допустимо примерно до 100 волос в день. Если при расчёсывании над светлой поверхностью за минуту вы насчитываете десятки волос или при лёгком потягивании пряди в руке остаётся больше 5–6, речь идёт об активном выпадении, а не о естественном обновлении», — сказала эксперт.

