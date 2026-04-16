Мультиформатный фестиваль Ultra 100 пройдёт в Волгоградской области 15-16 августа

Мультиформатный фестиваль Ultra 100 пройдёт в Волгоградской области 15-16 августа
Фестиваль Ultra 100
15-16 августа в городе Волжском Волгоградской области пройдёт юбилейный Ultra 100 — пятый сезон первого российского мультиформатного фестиваля, где ультра-трейлы, живая музыка и более 50 активностей объединяются в одно большое яркое событие.

Ultra 100 остаётся единственным мероприятием в России, где спорт и фестивальная атмосфера существуют не параллельно, а в едином ритме два полных дня. В программе беговые дистанции на любой вкус:

  • «Остров» — самый дикий трейл фестиваля — 5 и 12 км (от 16 лет);
  • «Бэкярд» — беспощадный ультрамарафон на выбывание — 6,7 км (от 18 лет);
  • Забег для пар;
  • «Росток» — 500 м (дети 3-8 лет);
  • «Тропа» — 1,5 км (от 9 лет);
  • «Пыль» — 5 км (от 12 лет, днём и ночью);
  • «Песок» — 10 км (от 12 лет, днём и ночью);
  • «Полынь» — 20 км (от 16 лет);
  • «Каникросс» — 500 м с собакой (от 10 лет).

Фото: Пресс-служба фестиваля Ultra 100

Кроме беговых дистанций, на фестивале будут мощные фиджитал-баттлы, зрелищный паркур, жаркий стритбол, а также танцевальные битвы с разными номинациями. Одновременно будут работать 50 активностей для всей семьи. Участники спортивных слотов на любой дистанции автоматически получают бесплатный гостевой билет на два полных дня фестиваля. Группам поддержки и зрителям необходимо приобрести отдельный гостевой билет.

На главной сцене выступит хедлайнер — группа NLO, а также Nasty Babe, KASHIN, TY GJJ & YAMI, tribute The Prodigy, Самурайки, MEZA, tribute Нейромонах Феофан и другие артисты.

Парк находится в самом центре Волжского, поэтому вся городская инфраструктура (магазины, кафе, аптеки, транспорт) — в шаговой или транспортной доступности.

